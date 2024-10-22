自分より学歴が「上」の人間は賢いと思い込んでしまっていないだろうか？元明石市長の泉房穂は、日本の学歴社会が生む致命的な欠陥を『わが恩師 石井紘基が見破った官僚国家 日本の闇』にて指摘している。 【画像】泉房穂さんが「この人がいなかったら今の私はない」が語る人物 書籍から一部抜粋・再構成し、なぜ財務省の言葉を鵜呑みにしてしまうのか、そしてその無批判の精神の危険性について解説する。 本当に日本にお金は