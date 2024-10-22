【ソウル聯合ニュース】韓国産業通商資源部は２２日、ロッテホテルソウル（ソウル市中区）で同日に「韓日産業技術フェア」を開催し、韓国と日本の企業関係者約２５０人が出席したと発表した。産業通商資源部が主催し、韓日産業技術協力財団と日韓産業技術協力財団が主管するこの行事は、２００８年に初めて開催されてから両国のビジネス交流・協力の場として活用されている。今回の行事には金ユン（キム・ユン）韓日財団理事長