「命は戻らない」都内の有料老人ホームで入居者へ虐待 遺族の悲痛な思いFNNプライムオンライン

「命は戻らない」都内の有料老人ホームで入居者へ虐待 遺族の悲痛な思い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京都内の介護付き有料老人ホームで入居者への虐待が発生したという
  • 前歯も数本折れ、半年後に死亡し、「命は戻らないんですよ」と遺族は語る
  • 施設の運営会社は「虐待の事実は認める」と回答している
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