反町隆史＆杉野遥亮がW主演を務めるフジテレビ系“火9”ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』（毎週火曜後9：00）の第3話が22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面カット】鋭い眼光…元ヤン刑事を演じる白石麻衣…『オクラ』第2話場面カットが盛りだくさん今作は人情味あふれる昭和刑事とクールな令和刑事が、長期にわたって未解決となっている実質“オクラ（お蔵入り）”状態の事件に