映画『傲慢と善良』が公開中である。辻村深月による累計100万部突破のベストセラー小説『傲慢と善良』（朝日文庫）を原作とした本作は、藤ヶ谷太輔と奈緒を主演に、マッチングアプリで出会った2人の恋とすれ違いを通して、現代の結婚観を問う映画だった。 参考：奈緒が役者を続けられる理由とは？『あのクズ』主人公・ほこ美と重なる“しつこさ” 原作である辻村深月の同名小説は第7回ブクログ大賞を受賞し、20代30