Image: Vast Space 1998年から宇宙での建設が始まった国際宇宙ステーション（ISS）。長きにわたり人類の宇宙探査最先端の場としてさまざまな研究が行われてきました。しかし、老朽化により2030年で運用終了が決まっています。商業宇宙ステーション時代、到来ISS引退後、地上400キロの地球周回軌道から大気圏に突入させて処分する計画を立てている。ポストISSとして、NASAは民間宇宙企業に宇