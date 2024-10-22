スペインポークの美味しさを伝える「スペインポーク ウィークス」が実施中だ。スペイン貿易投資庁（ICEX）とスペイン白豚生産加工者協会（INTERPORC）が、スペイン大使館経済商務部の協力のもと、10月19日〜11月24日にかけて展開するプロモーション。期間中、都内のスーパーでは店頭試食販売を行うほか、首都圏を中心とするレストランプロモーションには約60店舗が参加する。長い食文化の伝統に培われるスペインポークは、ロース、