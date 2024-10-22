NHKは20日、虚血性心疾患で17日に76歳で亡くなった俳優西田敏行さんをしのんで「【西田敏行さんをしのんで】ファミリーヒストリー選」（日曜午後11時45分）を再放送した。初回放送は17年10月4日で、放送当時は69歳。西田さんの人生を振り返った。西田さんの歴史は三家にまたがる。実父は今井家、養父は西田家、妹の実母と姉で西田家に嫁いだ養母は三瓶家。実母と養母の実家は福島県郡山にあり、現在西田さんとの交流はないという。