◯トッテナム 4-1 ウェストハム18分 モハメド・クドゥス（ウェストハム）36分 デヤン・クルゼフスキ（トッテナム）52分 イブ・ビスマ（トッテナム）55分 OG（トッテナム）60分 ソン・フンミン（トッテナム）・トッテナムのパペ・マタル・サーのロングスルーパスがウェストハム守備陣を切り裂く。最後はソン・フンミンがドリブルで持ち込み、冷静に流し込んだ◯フラム 1-3 アストン・ヴィラ5分 ラウル・ヒメネス（フラム）9分 モー