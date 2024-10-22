◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第３日▽明大０−２早大（２１日・神宮）ともに勝ち点３で並ぶ早大と明大の頂上決戦は、早大が２―０で勝利。２勝１分けで勝ち点４とし、２季連続４８度目の優勝に王手をかけた。１１月２日からの明法戦で明大が１敗するか、同９日からの早慶戦で早大が１勝すれば、連覇が決まる。２４日のドラフト会議で１位指名が確実な明大・宗山塁遊撃手（４年）は２安打でリーグ通算１１６安打とし、同１