コスプレイヤーのJILLが21日（月）、立体感溢れるランジェリーショットを公開した。【別カット3点】JILLのランジェリーあらわな色気たっぷり“はだけショット”Xのフォロワー数が21万人を超える人気コスプレイヤー・JILL。アパレルブランドのalluring.のデザイナーを務めるなど、活躍の幅を広げている。JILLは21日、「朝のひんやり感、なんだか冬近いね」とXを更新。白色セーターから股間の部分をめくりあげるグラビアショットを披