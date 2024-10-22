いつの間にか手にはコーヒーが…さり気ない気遣いにきゅん…(「東遊高校の日々」より)【漫画】本編を最初からイッキ読みpixivにて★薄荷堂★さんが投稿している創作漫画「東遊高校の日々」。とある高校で繰り広げられる、個性豊かな登場人物たちの青春真っ盛りな日常に“尊すぎ”の声が続出！エモ＆尊さ爆発の眩しく“わちゃわちゃ”な高校生活に引き込まれること間違いなしです！■鍛冶先輩のギャップにキュン！そしてパジャマ男