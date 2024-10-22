8月以降、関東で相次いでいる強盗事件は、ついに殺人事件にも発展した。リーゼント刑事こと元徳島県警捜査一課警部の秋山博康氏が、各地の事件現場を取材した。【映像】逮捕された20代容疑者ら（実際の映像）千葉県船橋市では10月9日、強盗事件が起きた。80代の夫と、70代の妻が住む一軒家に、男2人が押し入って、現金900万円を奪って逃走。夫婦は骨折などのケガをした。16日5時ごろには、千葉県白井市で緊縛強盗が起きた。