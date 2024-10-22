電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）が２１日発表したテレビなど映像機器の２０２４年度上半期（４〜９月）の出荷額は、前年同期比４・２％増の２５６０億円だった。今夏のパリ五輪・パラリンピックを観戦するために大型テレビを買う人が増えたためで、上半期としては５年ぶりのプラスとなった。開幕７月、１０％増テレビの出荷台数は３・２％増の２０６万９０００台だった。特に５０型以上の大型は６・３％増の８９万６０００