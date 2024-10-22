タレントの菊地亜美（34）が21日放送のフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（月曜後11・00）に出演。同局発のグループ「アイドリング!!!」として芸能界デビューし、グループ時代を振り返った。今回は「2009年にタイムスリップ！風磨14歳当時の流行」と題して放送された。2008年に同局発のグループ「アイドリング!!!」として芸能界デビューした菊地。アイドルだったことを出演者たちからイジられると、09年について「