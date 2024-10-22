投開票日が迫り、各候補の戦いはいよいよ激しさが増してきた。今回の総選挙で注目が集まるのは自民党「裏金」候補の当落だが、その中で目立っているのが丸川珠代、大塚拓の両候補だ。この夫婦、揃って「裏金」に関与し、比例で重複立候補が出来ない「背水の陣」。しかも夫の大塚候補は選挙前には後援者に対し、石破総理や岸田前総理について辛辣に批判していたのである。＊＊＊【写真10枚】「2人で1800万円以上の不記載って…