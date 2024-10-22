昨今、子どもたちがやたらと忙しい。わが子により良い教育を受けさせようと、幼少期から毎日違う習い事をさせている家庭が少なくないからだ。なかでも、英語やプログラミング、ICT教育を早いうちからやらせる家庭が急増している。早期の英語教育は、子どもの発達から見たとき、是なのか非なのか。『子どもの隠れた力を引き出す 最高の受験戦略―中学受験から医学部まで突破した科学的な脳育法』（朝日新書）を上梓した小児科医・