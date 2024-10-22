「私をもらって〜追憶編〜」の続編となる「私をもらって〜恋路編〜」を、11月29日（金）から日本テレビにて毎週金曜24時30分〜24時59分に放送！初回は11月29日（金）24時35分から放送。（※放送時間は関東エリア/※編成都合により時間変更の場合あり）さらに、ファイナルシーズン「私をもらって〜出逢編〜」の、2025年2月・Hulu独占配信が決定！LINEマンガ国内2,000万views以上（※2024年10月時点）、世界8カ国語で展開されている