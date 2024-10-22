国楽公演を「妓生（キーセン）の店」に例えた「共に民主党」のヤン・ムンソク議員の議員職罷免を求める抗議集会が開かれた。【注目】韓国で慰安婦を「売春婦」と主張した女性教授の末路無形文化財の伽倻琴（カヤグム）散調および並唱の保有者であるイ・ヨンヒ名人、パンソリの保有者であるシン・ヨンヒ名唱をはじめとする国楽人、約60人が10月21日、国会本館前で抗議集会を開き、ヤン議員のキーセン発言に対して批判の声を上