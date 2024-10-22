来週（2024年10月28日〜11月3日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年10月21日〜10月27日｜総合運＆恋愛運TOP３『変化が色々とあるでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆自分では動かせない流れがあるけれど、動揺したり荒れたりもできない状況です。凛とした雰囲