【モデルプレス＝2024/10/22】俳優の反町隆史、杉野遥亮がW主演を務めるフジテレビ系火曜ドラマ『オクラ〜迷宮入り事件捜査〜』（毎週火曜よる9時〜）の第3話が、22日に放送される。【写真】反町隆史＆松嶋菜々子、夫婦でCM初共演◆反町隆史＆杉野遥亮W主演「オクラ〜迷宮入り事件捜査〜」本作は、“お蔵入り”してしまった未解決事件を追う部署、通称“オクラ”に属する刑事たちが難事件に挑む姿を、昭和と令和のジェネレーション