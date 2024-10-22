1774年に創立し、「世界中の全ての人々の足の健康を守る」ことを使命に解剖学に基づいたサンダルを作り続ける老舗フットウエアブランド・BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）は、今年で創業250年。記念すべきこのアニバーサリーイヤーに、ハイエンドライン「1774」より限定スペシャルコレクション「Arizonaサンダル」（8万4700円）がリリースされました。アメリカ西部の風景をイメージし、最高級のベジタブルタンニンレザーを使用し