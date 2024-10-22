続々重版中の東野圭吾さんのベストセラー文庫『透明な螺旋』。累計1500万部を誇る大人気「ガリレオ」シリーズ第10作を、俳優で作家の中江有里さんが読む。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆シリーズを通読する醍醐味に馴染みのキャラクターたちと会えることがあるが、段々と物語世界の厚みが増していくのも興味深い。ガリレオシリーズ第10弾の本書は湯川の意外なプライベートが明らかになる。紡がれてきた物語は長さ