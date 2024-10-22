香港エクスプレス航空は、静岡〜香港線を12月17日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。同路線は香港エクスプレス航空のみが運航することになる。所要時間は静岡発が4時間55分から5時間15分、香港発が3時間半から3時間50分。これにより、日本の就航都市は11都市に拡大する。直近では、広島への乗り入れ再開や仙台への新規就航を発表している。■ダイヤUO865静岡（14：45）〜香港（18：40）／火・木UO845静岡（14：45