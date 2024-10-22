今季、英2部のリーズに移籍した日本代表MF田中碧。守備的MF2人の負傷離脱にともない、先発起用されると現地での評価を急上昇させている。田中は18日のシェフィールド・ユナイテッド戦でMFジョー・ロズウェルと中盤でコンビを組むと2-0の勝利に貢献。『The Leeds Press』によれば、元リーズ選手のリー・ブロンビーとトニー・ドリゴは、田中のプレーを絶賛していたそう。「田中は明らかに整然としているし、ディフェンスラインに落ち