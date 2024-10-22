きょうは西から雨雲が広がって、西日本を中心に激しく降る所もありそうです。東日本や北日本も、夜は雨の降る所があるでしょう。けさ、フィリピンの東で大型の台風20号が発生しました。木曜日以降は沖縄に影響が出るおそれがあるため、最新の情報にご注意ください。西日本を中心に、湿った空気の影響で大気の状態が不安定となりそうです。九州は午前中から雨が降りやすく、激しく降る所があるでしょう。九州南部はこれまでの大雨で