プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。最近よく使用する、お気に入りアイテムを紹介しました。 「いつ観ても、綺麗か」金田プロお気に入りのアイテムとは？ 金田プロは「最近お気に入りのeyevanサングラスとeyevolメガネ」とコメントし、サングラスとめがね姿の写真を披露。 以前からeyevolのサングラスを愛用し、たびたびInstagramでもその良さについてコメントしてきた金田プロ。同メーカ&