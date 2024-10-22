アジアの平和、安定は防衛力や抑止力だけでは維持できない。日本が外交力を発揮して、中国などとの対話を強化すべきだ。与野党を超えた共通認識としたい。石破茂首相は衆院を解散した直後、東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席するためにラオスへ飛び、外交デビューした。中国の李強首相、韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領をはじめ初の首脳会談をこなした。アジア版NATO（北大西洋条約機構）の創設を持論