旧大隈重信別邸（大磯町提供）整備中の「明治記念大磯邸園」（神奈川県大磯町東小磯、西小磯）を巡り、町などは１１月２３日から「旧大隈重信別邸」と「陸奥宗光別邸跡」の内部を暫定公開する。同邸園は「明治１５０年」関連施策の一環として、国や県、町が連携して整備を進めている。大磯は明治・大正期に多くの政治家らが別邸を構えた。同邸園内には元首相の大隈重信、元外相の陸奥宗光のほか、初代首相の伊藤博文や元首相の