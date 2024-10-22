政党支持率の低さ自民党の派閥をめぐる裏金問題による敵失で立憲民主党は誰がやっても議席増は間違いない状況にある。が、キャッチフレーズに掲げた「政権交代は最大の政治改革」が逆に足かせとなって、爆発的な支持の獲得には至っていない。野田佳彦代表の限界とも言われる立民の現状についてレポートする。【写真をみる】「メッチャ美人！」の声続々石破氏の妻・佳子さんの秘蔵写真と元ファーストレディ、野田氏の妻・仁実さ