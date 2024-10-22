NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝69.84（+1.35+1.97%） ニューヨーク原油の期近は反発。イスラエルのテルアビブ北部にあるネタニヤフ首相の自宅が無人機による攻撃を受けたことから、パレスチナ自治区ガザやレバノンでイスラエル軍に軍事行動が続くとの見方が強まった。緊迫を続ける中東情勢について、米大統領選を控えてバイデン米政権は外交的な解決を目指す動きを再び強めている一方、イスラエル