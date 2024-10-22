 『ローソン・今週の新商品情報』2024年10月21日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！ おにぎり『悪魔のおにぎり』 138円ヒット商品がカムバック！「天かす」×「天つゆ」×「青のり」というシンプルながらも間違いのない組み合わせのおにぎり。■販売地域全国 おにぎり『辛旨コーン＆ツナマヨネーズおにぎり』 167円コチュジャン×ごま油がやみつき！辛口のたれで和えたツナコ