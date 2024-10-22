作家・池井戸潤原作『民王』より発想を受け、2015年の放送から9年ぶりに“Renewal”し、遠藤憲一主演で“Reboot（再起動）”する『民王Ｒ（たみおうあーる）』。本日10月22日（火）、同ドラマが初回拡大スペシャルでスタートする。【映像】ドラマの見どころを余すところなくお届け！『民王Ｒ（たみおうあーる）』スタート直前スペシャル再び総理大臣の座に就くことになった武藤泰山（遠藤憲一）は、なんの因縁か、またしても入れ替