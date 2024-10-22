 『セブン-イレブン・今週の新商品情報』2024年10月21日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！ お菓子『セブンプレミアムポテトチップスチョコ』 354円       軽い食感に仕上げたポテトチップスにチョコレートをかけた新作ポテトチップス。■販売地域全国 お菓子『７カフェ香ばしシリアルシュガーバターの木』 289円ホワイトショコラをこんがり焼いた7