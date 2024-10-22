本サイトが今年７月22日に公開した記事では、北朝鮮の独裁者・金正恩総書記がロシアの独裁者プーチン大統領と「密約」を交わし、北朝鮮軍の大規模部隊をウクライナに派兵することを確約した、との電撃情報を伝えた。当該記事の公開当初、金正恩による大規模ウクライナ派兵については、懐疑的な見方が少なくなかった。ところがウクライナのゼレンスキー大統領はつい最近、北大西洋条約機構（NATO）国防相理事会後の記者会見で