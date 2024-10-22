首都圏で一般住宅を狙った強盗事件が相次いでいる事を受け、警視庁とさいたま、千葉、神奈川の各県警は合同捜査本部を設置し、8月以降に発生した計14事件を重点的に捜査する方針を固めた。これまで逮捕された実行役はいずれもSNSに投稿された「荷物の運搬」「ホワイト案件」「日給5万円」などのうたい文句に誘われ、指示役に秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で運転免許証などの写真を送信。「逃げても捜し出す」「家族を殺す」