22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比120円高の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8954.6円に対しては185.40円高。出来高は8871枚だった。 TOPIX先物期近は2688.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比8.59ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39140+1208871 日経225min