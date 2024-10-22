「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２７日、東京）秋の古馬３冠初戦にＧ１馬６頭を含む、現役トップクラスが集結した。なかでも、現役最強の座を狙うＧ１・Ｖ３のドウデュースと、３冠牝馬リバティアイランドの激突は要注目だ。昨年の有馬記念を完勝し、武豊とともに劇的な復活を果たしたドウデュース。既に年内での引退が決まっており、この秋は全力投球で現役最強を証明する構えだ。今年２戦は悔しい結果が続いている。ドバイター