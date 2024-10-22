「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２７日、東京）秋の古馬３冠初戦にＧ１馬６頭を含む、現役トップクラスが集結した。なかでも、現役最強の座を狙うＧ１・Ｖ３のドウデュースと、３冠牝馬リバティアイランドの激突は要注目だ。ただ、データ班が導き出した答えは、Ｇ１未勝利のレーベンスティール。重賞連勝の勢い＆絶好調ルメールの手綱で一気の頂点奪取を支持した。▼傾向（過去１０年）ジャパンＣ−有馬記念へと続く秋の古馬王道