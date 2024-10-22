衆院選に与野党の参院議員7人が任期途中で立候補し、自動失職した。衆院の定数是正や世代交代に伴い、地域に地盤や知名度がある議員らが即戦力として続々と転出した。中には政府や党の要職就任に向けた「ステップアップ」との思惑もあり「参院軽視」の姿勢が透ける。くら替え出馬した7人は、自民党の丸川珠代（参院東京）、日本維新の会の音喜多駿（東京）、公明党の山本香苗（比例）、共産党の田村智子（比例）、自民を離党し