スマートフォンの不適切使用問題が競馬界で相次いでいる。今月１１日には、女性ジョッキーの先駆者として活躍していた藤田菜七子騎手（２７）＝美浦・根本＝が、一部週刊誌に掲載された昨年４月ごろの事案を発端に、最終的には現役を引退した。昨年に若手騎手６人、今年に入ると水沼元輝騎手が来年２月末まで９カ月間の騎乗処分停止を受け、そして現在は永野猛蔵騎手と小林勝太騎手も同様の問題で詳細を調査中。その後、裁定委