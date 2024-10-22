４年後の展望は――。日本バレーボール協会は２１日、都内で理事会を開催。男女の新監督について具体名は明かさなかったが、水面下では着々と人選が進んでいる。今夏のパリ五輪で８強入りを果たした男子代表は、フィリップ・ブラン氏が退任した。２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で、川合俊一会長は「パリ五輪以上の成績」と「アンダーカテゴリーも含めた強化」の２点を軸に候補者を選考。２１年東京五輪でフランス代表