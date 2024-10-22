【モデルプレス＝2024/10/22】俳優の遠藤憲一が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「民王R」（毎週火曜よる9時〜※初回拡大スペシャル）が、22日にスタートする。山田涼介、なにわ大橋の奇行を目撃◆遠藤憲一主演「民王R」作家・池井戸潤原作の「民王」より発想を受け、2015年の放送から9年ぶりに“Renewal”し、遠藤主演で“Reboot”＝再起動する本作。再び総理大臣の座に就くことになった武藤泰山は、なんの因縁か、またしても入れ