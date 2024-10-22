リーグ優勝決定シリーズ第6戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に「1番・DH」で出場し、4打数2安打1打点。10-5で勝利したチームは、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。歓喜の後には米スポーツ専門局の特設スタジオでインタビューに対応。通算696本塁打のレジェンドから日本語で話しかけられると、ペコリと頭を下げていた。帽子を逆向き