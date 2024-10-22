YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」に投稿されたのは、懐いた野良猫と約2年ぶりに再会した時の様子です。 動画は、62万回以上再生され「鳴き声可愛いなあ」「なんだか泣きそうです」「ただただ感動・・・」といった声が寄せられています。 白サバ姉さん 野良猫の白サバ姉さん 人懐っこい 投稿主さんは、当時住んでいた街である1匹の凄く人懐っこい白サバのメス猫と出会い、「白サバ姉さん」と呼ぶ