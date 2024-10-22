面接官は応募者を選ぶ立場とはいえ、社会人として失礼のない振る舞いを心掛けるべきだ。しかし、不運にも応募者を見下す面接官のエピソードが多く寄せられている。投稿を寄せた埼玉県の60代女性は「アルバイトの面接でしたが、担当者がペン回しをしながらでした。明らかにペン回しの練習がメインと感じたので不愉快でした」と語る。面接中にペン回しとは失礼すぎる。業務時間外に練習してもらいたい。（文：林加奈）「笑顔が見られ