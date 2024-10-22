YOSHIKI YOSHIKIが20日、YOSHIKI CHANNELで自身三度目となる頸椎手術後初めての生放送をロサンゼルスにある自身のスタジオから行った。YOSHIKIは車椅子にコルセット姿で登場し、手術後の経過や現在の心境について語った。放送終了後には、ファンコミュニティ「YOSHIKI+(PLUS)」のZoomファンミーティングが実施されたがYOSHIKIが体調を崩し、急遽延期となった。【写真】車椅子にコルセット姿で登場したYOSHIKI時間通