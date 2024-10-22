今日22日は、西日本では次第に雨の範囲が広がり、局地的には激しい雨。夜は、四国で滝のような非常に激しい雨が降る所も。東日本や北日本は午前を中心に晴れ間が出て、気温上昇。寒暖差にご注意を。西日本大気の状態が不安定今日22日は、高気圧の中心がさらに東へと離れて、夜には前線を伴った低気圧が日本海に進む予想です。日本付近には暖かく湿った空気が流れ込み、西日本では大気の状態が不安定となるでしょう。九州や四国、