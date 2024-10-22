NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2738.90（+8.90+0.33%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、中東情勢に対する懸念や米大統領選の不透明感を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、買い戻されて堅調となった。日中取引では、中心限月ベースでの史上最高値を更新したのち、米国債の利回り上昇やドル高を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS