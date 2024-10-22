NY株式21日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均42931.60（-344.31-0.80%） S＆P5005853.98（-10.69-0.18%） ナスダック18540.01（+50.46+0.27%） CME日経平均先物39150（大証終比：+130+0.33%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。先週まで６週連続で上昇し、ダウ平均、Ｓ＆Ｐ５００とも最高値を更新していただけに、きょうは上げが一服している。株価がこの上昇を維持できる